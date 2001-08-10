На Сахалине назвали лучшие программы поддержки малых народностей
В Южно-Сахалинске состоялось XXVII заседание Консультативного комитета с участием представителей компании Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ), Правительства Сахалинской области и Регионального совета уполномоченных представителей Коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области (РСУП КМНС СО).
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе компании, на регулярных заседаниях Консультативный комитет рассматривает заявки на финансирование и ход реализации социальных проектов, направленных на сохранение и развитие уникальной культуры коренных жителей острова. Заявки, одобренные большинством членов Комитета, получают рекомендацию для включения в ежегодный социальный бюджет компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», которая поддерживает эти проекты от имени Консорциума «Сахалин-1».
В прошедшем заседание приняли участие 9 представителей сторон-участников Консультативного Комитета, и представитель КМНС при Сахалинской областной Думе. Сотрудники компании ЭНЛ представили информацию о деятельности проекта «Сахалин-1». Председатель Региионального совета уполномоченных коренных народов Сахалина Людмила Закировна Кравчук проинформировала о работе Регионального совета в 2018-2019 гг. Представитель КМНС при Сахалинской Думе Алексей Лиманзо рассказал о рассмотрении вопросов по коренным народам со стороны Думы, а также о работе над законодательной базой по вопросам оленеводства.
По результатам общей оценки членов Комитета, лучшими проектами 2018 года, поддержанными «Сахалином-1», стали: Межмуниципальный праздник-обряд "Кормление духа-хозяина моря", V областной фестиваль народных художественных промыслов и ремесел КМНС "Живые традиции", «Нани на Сахалине. Творчество Бельды», «Культура народов Севера в рисунках детей разных поколений. От Москвы до Сахалина».
На 2019 год было подано 19 новых заявок на финансирование социальных проектов по поддержке культуры, национального языка и традиционного образа жизни коренных народов. После активного обсуждения члены Комитета рекомендовали к финансированию 12 проектов, при условии доработки заявок. Среди них особое значение имеют 3 проекта, направленных на сохранение национальных языков, и на их осуществление будет выделено около 2 миллионов рублей:
- Издание учебного пособия по нивхскому языку для 4 класса начальной школы
- Неделя нивхской культуры и краеведения на нивхском языком
- Создание электронного аудиословаря нивхского языка с переводом на русский и английский языки.
Кроме этого, Консорциум «Сахалин-1» продолжает многолетнюю программу поддержки сахалинских оленеводов. В 2018 году была завезена очередная партия северных оленей из Якутии для обновления сахалинского стада. Финансирование в 2019 году составит 3,3 миллиона рублей, которые будут использованы для поддержки традиционного хозяйствования, а также для обмена опытом между сахалинскими оленеводами и представителями наиболее успешных оленеводческих хозяйств из других регионов России.
Консультативный комитет был сформирован в марте 2013 года в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между компанией ЭНЛ, Правительством Сахалинской области и Региональным советом уполномоченных представителей КМНС Сахалинской области, которое было подписано 4 сентября 2012 года.
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