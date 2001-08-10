Тихоокеанское
информационное агентство
26 Февраля 2019
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08:46, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

День защитника Отечества отметили на Южных Курилах

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли во всех клубных учреждениях и библиотеках Кунашира и Шикотана. Волонтеры, представители администрации накануне праздника навестили участников трудового фронта.

На этот раз праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, в Южно-Курильском районном доме культуры 23 февраля открыли юнармейцы и участники игры "Зарничка", которая прошла накануне на Кунашире среди учащихся младших классов средней школы.

Всех пришедших в РДК на торжество местных жителей, военнослужащих пулеметно-артиллерийского полка и пограничников поздравили командир воинской части Лагунного полковник Александр Малинин, вице-мэр муниципального образования Елизавета Андреева и настоятель православного храма иерей Александр Брагин.

На  праздничном концерте участвовали детские и взрослые художественные коллективы районного дома культуры. Мужчинам были посвящены различные хореографические композиции, прозвучали как песни военных лет, так и современные.

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