День защитника Отечества отметили на Южных Курилах

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли во всех клубных учреждениях и библиотеках Кунашира и Шикотана. Волонтеры, представители администрации накануне праздника навестили участников трудового фронта.

На этот раз праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, в Южно-Курильском районном доме культуры 23 февраля открыли юнармейцы и участники игры "Зарничка", которая прошла накануне на Кунашире среди учащихся младших классов средней школы.

Всех пришедших в РДК на торжество местных жителей, военнослужащих пулеметно-артиллерийского полка и пограничников поздравили командир воинской части Лагунного полковник Александр Малинин, вице-мэр муниципального образования Елизавета Андреева и настоятель православного храма иерей Александр Брагин.

На праздничном концерте участвовали детские и взрослые художественные коллективы районного дома культуры. Мужчинам были посвящены различные хореографические композиции, прозвучали как песни военных лет, так и современные.