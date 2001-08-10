Сахалинские музейщики научат составлять букеты к 8 марта

Литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает сделать весенний букет со сладким сюрпризом. На мастер-классе расскажут, как сделать весенний букет из гофрированной бумаги, проволоки и конфет.

Участники сделают из предоставленных материалов цветочную композицию, внутрь которой будет помещена конфета. Такая милая поделка может стать отличным подарком на 8 Марта.

Занятие пройдет 2 марта в 13:00 и в 15:00. Запись по тел. 43-65-09.