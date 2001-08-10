Детская школа искусств в Макарове продолжит свою работу
27 февраля прошло экстренное выездное совещание министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонны Лаврик, главы муниципального образования «Макаровский городской округ» Андрея Красковского и директора МБУДО ДШИ. Итогом встречи стало решение о продолжении работы Детской школы искусств г. Макарова, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
Напомним, накануне учреждение культуры посетил глава района, сообщив о закрытии школы и необходимости освободить занимаемые помещения до 1 марта из-за строительства нового здания общеобразовательной школы. В ходе проверки было установлено, что оснований для принятия данного решения не было.
- Одной из приоритетных задач для нас является сохранение сети учреждений дополнительного образования и обеспечение доступности занятий для детей в соответствии с их потребностями и возможностями. В связи с этим сегодня не стоит вопрос о закрытии детской школы искусств в городе Макарове, – отметила министр культуры и архивного дела региона Нонна Лаврик.
В настоящее время 130 человек обучаются в МБУДО ДШИ г.Макарова по различным реализуемым образовательным программам. Все ребята закончат учебный год в своей школе. По поручению министра культуры и архивного дела островного региона руководством муниципального учреждения культуры уже проводится мониторинг помещений. В следующем учебном году учреждение дополнительного образования переедет в новое здание с соблюдением федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
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