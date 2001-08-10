На Сахалине открылся православный молодежный форум

На Сахалине стартовал молодежный образовательный форум "Наследники Александра Невского в XXI веке", который будет проходить с 27 февраля по 2 марта на базе санатория "Лесное озеро" в Корсаковском районе. В этом году в форуме принимают участие около 70 человек из различных районов Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

Во время церемонии открытия с приветственным словом к участникам форума обратились архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон, заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов, председатель ассамблеи народов Сахалинской области Майя Кириллова. Приглашённый эксперт - декан миссионерского факультета Российского православного университета (г. Москва) Андрей Солодков объявил образовательную Часть программы форума.

Завершилась церемония открытия концертом поэта, композитора, музыканта, преподавателя музыкального училища имени Гнесиных по классу гитары Станислава Бартенева.

Как рассказал организатор форума, протоиерей Виктор Горбач, в течении трёх дней молодых людей ждут лекции по православной культуре, мастер-классы по вокальному искусству,

встреча с архиепископом Южно-Сахалинским и Курильским Тихоном, кинолекторий, историческая викторина и участие в богослужении.

Молодежные образовательные форумы проводятся "Братством Александра Невского" каждый год в феврале. Программа включает в себя духовную, образовательную, культурную и досуговую части. Форум проходит при поддержке Южно-Сахалинской и Курильской епархии, регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики и Общественной палаты Сахалинской области.