В Южно-Сахалинске состоится первая игра областной лиги КВН

Первая игра областной лиги КВН состоится сегодня в Южно-Сахалинске. На сцене выступят 13 команд. Это лучшие студенческие и школьные коллективы из Охи, Александровск-Сахалинского, Долинска, Холмска и Южно-Сахалинска. Впервые в играх примут участие команды КВН рабочей молодёжи Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Перед игрой сахалинские квнщики прошли обучение. Три дня они слушали мастер-классы от экспертов и редактировали шутки на базе «Школы КВН», которая развернулась в лагере «Юбилейный».

Оттачивать юмористические навыки островитянам помогали представители команды «Вятка» и по совместительству победители Высшей Лиги КВН сезона 2018 Никита Трунов и Дмитрий Бушуев.

Еще один гость из Высшей лиги прибыл в Южно-Сахалинск сегодня. Алексей Кривеня – финалист сезона 2018 и участник команды КВН «Русская дорога». Он станет ведущем первой игры сезона на Сахалине.

- Я уверен, что мое участие в фестивале будет не менее ярким, чем ваше, - обратился к сахалинским юмористам Алексей Кривеня.

Первая игра сезона состоится сегодня в ККЗ «Октябрь» в 18:00. Вход свободный.