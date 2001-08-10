В историю арт-фестиваля «Заяви о себе» вписаны имена новых победителей

Финал арт-фестиваля «Заяви о себе» в направление «Художественное чтение произведений» состоялся 28 февраля. Организаторам поступило свыше 80 заявок. По итогам отборочного тура в финал вышли 25 исполнителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦМИ.

- Добрый день, дорогие друзья! - обратилась к участникам и зрителям директор Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска Елена Завязкина, - Команда Центра молодежных инициатив вместе с партнерами и спонсорами организовывает и дает старт уже девятому молодежному арт-фестивалю «Заяви о себе». И начинается он традиционно с направления «Художественное чтение произведений». Я считаю, что этот проект один из лучших проектов Центра молодежных инициатив, потому что он дает возможность найти таланты, раскрыть их и дать хороший опыт, который пригодится в будущем во многих направлениях деятельности ребят. Желаю участникам максимально раскрыться, показать все свои способности и возможности, жюри - объективного судейства, а нам, зрителям, прекрасного наслаждения!

И, действительно, не получить удовольствие было сложно. Разнообразие номеров, интересные произведения, неповторимые подачи – каждый участник старался внести что-то новое в этот вечер, удивить зрителя и максимально запомниться членам жюри.

Оценивали конкурсантов заслуженный деятель культуры РСФСР и Сахалинской области Валерий Покатайкин, член союза писателей России Николай Тарасов, режиссер, хореограф, руководитель Школы коммуникации «Мост Медиа», руководитель студии «Танца и Йоги г. Южно-Сахалинска» Юлия Ча, актриса Сахалинского театра кукол Юлия Тронина.

Рождественский, Евтушенко, Бродский – выбор выступающих в этом году все чаще падал на поэтов XX века. А вот «Черного человека» Сергея Есенина на этот раз не взял никто. В прошлом году сразу несколько участников заявили о себе именно с этим произведением.

Среди исполнителей собственных сочинений определенных тенденций не было. Всё как у всех: любовь, проблемы общества, внутренние переживания. Единственной тенденцией стали сильные выступления и высокая конкуренция.

После всех номеров жюри отправилось в совещательную комнату, а зрителей в зале ожидал сюрприз. Для присутствующих выступили участники проекта «Литературные вечера: под шорох страниц и песка». Ученицы лицея №1 города Южно-Сахалинска вместе с куратором проекта, экскурсоводом музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Людмилой Русиновой показали свое виденье произведений Н. В. Гоголя. Юные таланты посредством песка проиллюстрировали отрывки произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки».

И вот долгожданная минута – оглашение имен победителей. Номинация «Исполнение произведений известных авторов»:

1 место – Вячеслав Рассыльнов, Монолог официанта «Хочу харчо»,

2 место – Вера Красовская, «Заповедь» Р. Киплинг,

3 место – Вита Вон, «Гонение на рыжих» (отрывок) Ю. Я. Яковлев.

Номинация «Исполнение произведений собственного сочинения»:

1 место – Сергей Пегов, «Сугробы весны»,

2 место – Владислав Романов, «Мажор»,

3 место – Ирина Полева, «Ворон».

- Я хоть и занял первое место, но волновался не меньше других, - делится эмоциями Вячеслав Рассыльнов, - Волновался даже на награждении. Когда оно идет, объявляют места, и ты слышишь свое имя, сразу чувствуешь облегчение, понимаешь, что старался не зря, что сдержал публику, смог сделать всё и взял первое место! Я горжусь этим. Впервые в жизни я держу в руках первое место!

За поддержку парень благодарит друзей, которые находились во время выступления в зрительном зале, а также своего учителя, который на протяжении двух лет занимается с Вячеславом во Дворце детского творчества.

Победителям и призерам вручили памятные статуэтки, дипломы и подарки от спонсоров. Остальные чтецы получили грамоты и памятные сувениры.

Организатором арт-фестиваля выступил МБУ «Центр молодежных инициатив» при поддержке ГБУК «Литературно‐художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».