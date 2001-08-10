«Сахалин молодой» объединит творческую молодёжь в областной библиотеке

Фестиваль творческой молодёжи «Сахалин молодой» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 16 марта в рамках Года театра в России. Для участия приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной научной библиотеке.

В программе фестиваля, который проводится при содействии Ассамблеи народов области - выступления творческих коллективов и солистов в разных видах и жанрах искусства (театральное, вокальное, хореографическое, музыкальное, художественное слово, изобразительное).

Цель фестиваля - выявление и поддержка талантливой молодёжи, содействие в реализации творческих проектов, объединяющих молодых сахалинцев разных национальностей.

В рамках концертной программы для гостей и участников выступят солисты и танцевальные коллективы, представляющие Ассамблею народов области, и юные воспитанники музыкальных школ Южно-Сахалинска.

Фестиваль состоится в 14 часов в конференц-зале СахОУНБ. Положение размещено на сайте библиотеки в разделе «События. Новости».