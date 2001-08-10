«Сахалин молодой» объединит творческую молодёжь в областной библиотеке
Фестиваль творческой молодёжи «Сахалин молодой» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 16 марта в рамках Года театра в России. Для участия приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной научной библиотеке.
В программе фестиваля, который проводится при содействии Ассамблеи народов области - выступления творческих коллективов и солистов в разных видах и жанрах искусства (театральное, вокальное, хореографическое, музыкальное, художественное слово, изобразительное).
Цель фестиваля - выявление и поддержка талантливой молодёжи, содействие в реализации творческих проектов, объединяющих молодых сахалинцев разных национальностей.
В рамках концертной программы для гостей и участников выступят солисты и танцевальные коллективы, представляющие Ассамблею народов области, и юные воспитанники музыкальных школ Южно-Сахалинска.
Фестиваль состоится в 14 часов в конференц-зале СахОУНБ. Положение размещено на сайте библиотеки в разделе «События. Новости».
Комментарии - 0
Другие
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 11:25 Сегодня Конкурс «Ученик года» стартовал в Томаринском районе
09:01 Сегодня Любителей спорта приглашают на «Сахалинскую лыжню-2019» в Тымовске
09:45 Сегодня Сергей И стал победителем полуфинала чемпионата Южно-Сахалинска по классическим шахматам
14:47 Сегодня На Шикотане начнут преподавать робототехнику
16:21 1 Марта «Сударыня-Масленица» приглашает сахалинцев в парк
14:11 26 Февраля С сахалинцев взыскивают долги за капитальный ремонт домов
- 15:13 28 Февраля Инспекторы ДПС обнаружили у жителя областного центра наркотическое вещество
- 18:01 1 Марта В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса проектов «Мы и наш город»
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
15:50 7 Февраля Юрий Трутнев: До 2021 года Дальний Восток получит на развитие социальной инфраструктуры 65,2 млд рублей
11:34 8 Февраля Строительство новой школы в Шахтерске начнется в этом году
13:27 6 Февраля Валерий Лимаренко предложил новые направления для международного сотрудничества
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?