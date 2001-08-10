В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
В СОШ № 8 областного центра состоялся первый в ее истории офицерский школьный бал, который собрал около 300 взрослых и детей, сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
Как рассказала директор образовательного учреждения Нина Кораблева, он венчает большой блок военно-патриотических мероприятий, стартовавших в январе для учащихся 1-11-х классов: поэтические чтения, спортивные состязания, смотр строя и песни, инсценировки. Идея проведения офицерского бала - один из победителей конкурса социальных проектов «Мы и наш город» на соискание муниципального гранта.
Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Фризюк, обращаясь к участникам бала, отметил важность зарождения традиции для школы, носящей имя боевого офицера, Героя России, генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Первый танец был посвящен его памяти.
Алексей Фризюк подчеркнул также, что подготовка к культурному событию заставила ребят не только улучшить хореографическую составляющую, но и обратиться к прошлому родной страны.
Ведущий поведал собравшимся об истории офицерских балов, восходящих к временам французских и бургундских дворов, а также об особенностях бального этикета, приведя в пример вальсы времен Наташи Ростовой и Андрея Болконского. Вальс в стилистике той эпохи представили ученики 9-го класса. А второклассники вместе со взрослыми наставниками закружились под мелодию «Севастопольского вальса».
В вальсовом ритме было написано немало песен в годы Великой Отечественной войны. Ребятам показали хронику тех грозных лет, а десятиклассники продемонстрировали искусство исполнения «Офицерского вальса».
Ученики 11-го класса приняли эстафету и подарили залу танец, традиции которого и сегодня сильны в кадетских корпусах и военных училищах страны.
Бал завершился общим вальсированием.
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