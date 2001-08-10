Южносахалинцев бесплатно прокатят до лыжни

На лыжный марафон имени Фархутдинова сахалинцев доставят бесплатные автобусы. В субботу, 9 марта, в 9:00 на площади Победы в Южно-Сахалинске островитян будут ждать пять автобусов. Отправление маршрутов начнется в 9:00. Они будут отъезжать по наполняемости.

Транспорт доставит всех желающих до места проведения соревнований. Напомним, марафон состоится в селе Троицкое.

Для участников соревнований и болельщиков подготовили праздничную программу, солдатскую кашу и плов, горячий чай и пирожки. Для спортсменов будут работать пункты питания.

- В этом году у нас из-за малого количества снега изменилась трасса, но мы все рано уверены, что будет большое количество участников. Марафон становится визитной карточкой Сахалинской области. Специально для участия в нем прилетают спортсмены из других регионов страны и даже стран, - рассказывает директор школы зимних видов спорта Максим Шибаров.

В этом году общий призовой фонд составит один миллион триста тысяч рублей. По завершению мероприятия островитяне также смогут воспользоваться бесплатным транспортом. Те же автобусы доставят зрителей до Южно-Сахалинска.