В Южно-Сахалинске состоялось окружное заседание татарских общественных организаций ДФО
Областной центр стал площадкой для проведения мероприятий, организованных Всемирным конгрессом татар. В Южно-Сахалинск приехали гости из Казани, руководители татарских автономий и общин со всего Дальнего Востока. В числе почетных гостей заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, представивший презентацию эскиза национальной стратегии, сообщили ТИА «Острова» в мэрии города.
Сегодня миллионы татар проживают в странах дальнего и ближнего зарубежья, различных регионах Российской Федерации. Татарская нация является второй в нашей стране после русской. 5 - 6 марта в Южно-Сахалинске состоялись Дни татарской культуры Сахалинской области, приуроченные к окружному заседанию татарских общественных организаций.
- На островной земле живет уже шестое поколение татар, со временем начинают забываться традиции, язык и история, поэтому выстраивание национальной стратегии, ее обновление сегодня очень важны для сохранения нашей культуры, - сказала о цели мероприятия cопредседатель региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закия Валитова. - Большое значение в представленной современной национальной стратегии уделяется дружбе между народами, ведь русские, татары и другие народы вместе завоевывали мирное небо для нас, живущих сегодня, и нам важно сохранить эту связующую нить поколений.
Именно благодаря активности татар, проживающих на Сахалине, играющих большую роль в сохранении и популяризации национального наследия, приобщении молодежи к истории татарского народа, областной центр был выбран в качестве места проведения такого масштабного мероприятия.
- Для Южно-Сахалинска стать площадкой для приема столь почтенного собрания - это большая честь и вместе с тем ответственность, - отметил в приветственном слове директор департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. - В областном центре в соответствии с принципами добрососедства и взаимного уважения проживают десятки национальностей и этнических сообществ, в их числе свыше 4000 татар, принимающих активное участие в культурной, общественной и экономической жизни города.
Кроме того, Дмитрий Хайбриев подчеркнул, что муниципалитет в том числе через механизмы муниципального гранта по возможности оказывает содействие всем, кто обращается за поддержкой проектов и инициатив по сохранению национальной самобытности.
В рамках проведения окружного заседания татарских общественных организаций ДФО состоялась большая культурная программа. В Сахалинском областном художественном музее и универсальной научной библиотеке открылись тематические выставки. Политехнический колледж СахГУ провел практическое занятие по приготовлению старинных татарских блюд (чак-чак, кош теле), а татарская воскресная школа организовала открытый урок «История татар и татарского языка». Мероприятия по знакомству с самобытной татарской культурой прошли также в школах и детских садах города.
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