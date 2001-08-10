Тихоокеанское
информационное агентство
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08:11, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Масленицу отметили на СТК «Горный воздух»

Масленицу отметили на СТК «Горный воздух»

Больше 140 блинов раздали на верхней станции СТК «Горный воздух». Таким незамысловатым образом на комплексе накануне отметили Масленицу, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области

- Наши повара пекли блинчики с самого утра. В 6:00 начали разогревать сковороды, - отмечают организаторы акции.

- Мы не ожидали такого подарка, очень приятно и главное вкусно! Спасибо поварам, - рассказала сахалинка Юлия Хромова.

Блины раздавали вместе со сметаной, сгущёнкой и джемом. Вся партия разлетелась буквально за час.

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