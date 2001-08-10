Владимир Пресняков приедет в Сахалинскую область с юбилейным концертом

Певец Владимир Пресняков отправляется в первый за долгие годы всероссийский гастрольный тур, приуроченный к 50-летию музыканта. Первый блок стартовал с концертов в Москве и Западной Сибири, он включает в себя более 15 городов от Воронежа до Владивостока.

Владимир Пресняков-младший начал сольную карьеру в 15 лет, родившись в семье солистов ВИА «Самоцветы» Владимира Петровича и Елены Петровны Пресняковых, он с детства занимался музыкой. А в 18 уже прославился на весь Советский Союз, спев песни «Зурбаган» и «Острова» в фильме «Выше радуги». Исполненные чистым фальцетом композиции приобрели невероятную популярность. Пресняков с начала 90-х и по сей день – один из самых известных российских поп-исполнителей. За годы деятельности музыкант записал 13 студийных альбомов и три DVD, сыграл в нескольких фильмах, принимал участие в крупных ТВ-проектах и стал победителем теле-шоу «Последний герой». В начале 2000-х Пресняков триумфально ворвался на сцену с хитом «Аэропорты» (с Леонидом Агутиным), а затем радиоэфиры покорил и его дуэт с женой Натальей Подольской «КISSлород». Новый сингл «Слушая тишину» уже получил премию «Золотой граммофон» и стал не менее любимым у слушателей, чем проверенные годами хиты артиста.

Начало 2019 года для Владимира насыщено премьерами: певец представил видеоклип на новый сингл «Ты у меня одна», а также готовит альбом с новым материалом, впервые после нескольких лет избегания крупных релизов.

Концерт в Южно-Сахалинске пройдет 2 апреля в "Сити-Холле".