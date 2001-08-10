Кадры, снятые на дорожную камеру 1972 года, смогут увидеть сахалинцы

Персональная выставка члена Союза фотохудожников России Александра Гайворона «15 секунд» откроется в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Она посвящена памяти сахалинского фотографа Сергея Лозовского, сообщили ТИА «Острова» в музее.

На выставке будет представлено более 50 чёрно-белых портретов людей разных возрастов, профессий и мировоззрений. Все они сняты на дорожную камеру 1972 года, которую автор получил от Сергея Лозовского. Он был фотографом, журналистом, диктором, видеооператором, сценаристом, писателем, поэтом и одним из основателей телевидения в Охе.

Помимо того, что посетители увидят портреты, они также смогут сфотографироваться на старинную камеру, побывать в «красной комнате», изучить процесс проявки фотобумаги и почитать литературу о фотоискусстве. Кроме того, гости смогут пообщаться с автором выставки.

Торжественная церемония открытия состоится 22 марта в 18:00. Организаторами мероприятия являются музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и фотомастерская «Лист».