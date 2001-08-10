Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2019
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Мужчина решил распространить по Сахалину "синтетику"
13:35, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Кадры, снятые на дорожную камеру 1972 года, смогут увидеть сахалинцы

Кадры, снятые на дорожную камеру 1972 года, смогут увидеть сахалинцы

Персональная выставка члена Союза фотохудожников России Александра Гайворона «15 секунд» откроется в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Она посвящена памяти сахалинского фотографа Сергея Лозовского, сообщили ТИА «Острова» в музее.

На выставке будет представлено более 50 чёрно-белых портретов людей разных возрастов, профессий и мировоззрений. Все они сняты на дорожную камеру 1972 года, которую автор получил от Сергея Лозовского. Он был фотографом, журналистом, диктором, видеооператором, сценаристом, писателем, поэтом и одним из основателей телевидения в Охе.

Помимо того, что посетители увидят портреты, они также смогут сфотографироваться на старинную камеру, побывать в «красной комнате», изучить процесс проявки фотобумаги и почитать литературу о фотоискусстве. Кроме того, гости смогут пообщаться с автором выставки.

Торжественная церемония открытия состоится 22 марта в 18:00. Организаторами мероприятия являются музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и фотомастерская «Лист».

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