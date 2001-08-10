Сахалинцев приглашают на «Крымскую весну»

Книжную выставку «Крымская весна» оформили в Сахалинской областной библиотеке. Экспозиция посвящена пятилетней годовщине присоединения полуострова к России. Особое место занимают издания, раскрывающие хронику событий весны 2014 года, об этом сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Также на выставке представлены книги и статьи из периодических изданий об истории и современности Крыма. Вторая часть экспозиции познакомит читателей с творчеством современных писателей и поэта, драматурга, литературоведа Ильи Сельвинского - в этом году исполняется 120 лет со дня его рождения.

Всех сахалинцев приглашают посетить выставку с 14 по 31 марта в отделе комплексного библиотечного обслуживания СахОУНБ.