Победители Олимпиады по русскому языку из КНДР посетят Сахалин
Студенты языковых училищ из КНДР посетят Сахалин. В составе делегации пять человек. Все они стали победителями Всереспубликанской олимпиады по русскому языку среди учащихся средних школ Пхеньяна и поездка - это одна из наград за отличный результат.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области», студенты проведут на острове несколько дней. Для иностранных гостей подготовлена образовательная и развлекательная программа: обзорные экскурсии в музейно-мемориальном комплекс «Победа», исторический парк «Россия - моя история», областной краеведческий музей, Музей Медведя, СТК «Горный воздух», знакомство с работой детского технопарка «Кванториум».
Кроме того, в рамках визита для гостей подготовлены интересные мастер-классы. 19 марта на базе гимназии №1 состоится мастер-класс «Русское чаепитие», где студентам из КНДР расскажут о традиции чаепития с блинами и, конечно же, покажут, как испечь это лакомство. Возможность приготовить блины будет также у гостей из КНДР. 20 марта педагоги гимназии №2 проведут для студентов мастер-класс по русскому языку.
Визит северокорейских студентов продлится до 22 марта.
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