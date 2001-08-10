Посмотреть презентацию книги Игоря Самарина сахалинцы смогут онлайн

Прямую трансляцию презентации книги Игоря Самарина «Возвращение в Амбэцу. История селения на границе» запустят из Сахалинской областной универсальной библиотеки 22 марта в 18:00. Интернет-просмотр организуют для жителей районов, которые не смогут присутствовать на мероприятии лично. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

Чтобы увидеть трансляцию нужно пройти по ссылке.

Остальных сахалинцев ждут в конференц-зале областной библиотеки. Вход свободный. Историк, журналист и краевед Игорь Самарин расскажет читателям о новом издании. Книга посвящена истории поселка Амбэцу (после 1947 года – Возвращение), который уже исчез с карты острова.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8 (4242) 45-25-37.