Южно-сахалинские школьники поучаствовали в оздоровительных мероприятиях городского парка

В Южно-Сахалинске с 19 по 20 марта несколько команд, состоящих из десяти человек в каждой, приняли участие в оздоровительном мероприятии. Оно прошло в городском парке имени Гагарина.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе парка, все дни ребята преодолевали сложный маршрут. Прослушав краткий курс по технике безопасности, получив защитное снаряжение, школьники отправлялись покорять полосу препятствий. Каждого участника в момент прохождения пути сопровождали волонтеры МБУ «Центра Молодежных инициатив». Они фиксировали скорость преодоления маршрута.

- Командам, прошедшим полосу препятствий в среду, было нелегко справится с заданиями снегопад затруднял путь школьников. Напротив, же участвовавшим школьникам на день ранее погода благоволила, был солнечный и по-настоящему весенний день. Для удобства мы установили теплую палатку и наливали горячий чай – поделился сотрудник культурно-массового отдела городского парка Александр Амандин.

По завершению мероприятий всех участников награждали грамотами, сладкими призами и сувенирной продукцией городского парка.

- Подобные досугово-оздоровительное мероприятия направлены не только на взаимодействие коллектива, но и также на пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения – рассказали организаторы.

28 марта в 13:15 по итогам прошедших мероприятий две команды лидеров встретятся на тропе развлечений, для того чтобы закрепить свои позиции и выявить победителя, а также получить очередной заряд бодрости.