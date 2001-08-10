В Южно-Сахалинске презентовали книгу Игоря Самарина «Возвращение в Амбэцу»

Издание «Возвращение в Амбэцу. История селения на границе» краеведа, историка, археолога, этнолога Игоря Самарина представили публике 22 марта в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

Как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, книга посвящена одному из немногих мест Южного Сахалина на бывшей российско-японской границе, которое по-прежнему называют старым, японским именем – Амбэцу. Как и другие населенные пункты губернаторства Карафуто, в 1947 году поселок получил новое название – Возвращение. Но жители ближайших районов, путешественники по острову называют его привычным их слуху Амбэцу.

«Для тех, кто бывал в тех местах, эта книга откроет много нового, а для новичков станет путеводителем по интересному, с богатой историей месту», - отметил Игорь Самарин на презентации.

Изданию книги предшествовала кропотливая работа. Игорь Самарин с единомышленниками не раз ездил в те места с полевыми экспедициями, собирал исторические материалы в сахалинских архивах, музеях, библиотеках. Неоценимую помощь в поиске и сбору информации оказали и японские коллеги краеведа.

На презентацию поблагодарить автора пришли те, кто интересуется историей родного края, преданные читатели, коллеги, родные и все те, кто помогал по крупицам собирать материалы для этой книги. В их числе сотрудник Государственного исторического архива области Анна Васькина (Бычкова), действительный член Сахалинского отделения Русского географического общества Андрей Корытко, руководитель Сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России» Артем Бандура. Они высоко оценили научную значимость этого исследования и отметили, что книга обязательно найдет своего читателя.

Завершилась презентация автограф-сессией. По многочисленным просьбам не только сахалинцев, но и жителей материка, была организована онлайн-трансляция мероприятия. Около 30 человек, которые не смогли лично присутствовать на презентации, посмотрели ее в режиме реального времени. Запись доступна по ссылке.

Книга вышла в свет при поддержке региональной программы по изданию социально значимой краеведческой литературы. 14 изданий Игоря Самарина общим тиражом более 10 тыс. экземпляров, включая «Возвращение в Амбэцу», выпущены в рамках этой программы.

С новой книгой, как и с другими изданиями Игоря Самарина, можно ознакомиться в любой библиотеке области, в том числе и в отделе краеведения СахОУНБ.