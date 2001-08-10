В Чехов-центре открылась выставка детского рисунка «Страна Театрляндия»

В эти выходные в Чехов-центре фойе 1-го этажа открылась выставка детского рисунка. «Страна Театрляндия» - это совместный проект Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова и Детской художественной школы г. Южно-Сахалинска. Всего на выставке представлено 45 работ, и они вызывают неподдельный интерес у зрителей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Мы не стали загонять творчество детей в строгие рамки, а первое, что сделали - пригласили юных художников на экскурсию в Чехов-центр. Теперь наше театральной фойе украшают портреты артистов труппы, сцены из спектаклей, дети изобразили актеров на сцене и работу цехов театра. Каждый рисунок написан с огромной теплотой, - отметила директор Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова Татьяна Корнеева. - Очень знаково открывать такую выставку в Год театра и накануне Всемирного дня театра, но главное, к чему мы хотели приурочить - премьера долгожданного детского мюзикла «Чиполлино». Каждый участник выставки получил в подарок билет на этот спектакль».

24 февраля в фойе театра наградили всех участников выставки. С приветственным словом выступила заведующая общеэстетического отделением Детской художественной школы г. Южно-Сахалинска Ольга Поветкина: «Мы с удовольствием откликнулись на приглашение Чехов-центра принять участие. Было много восторга у ребят после проведенной экскурсии, и сейчас вы видите результат этих положительных эмоций. Может быть кто-то из ребят теперь задумается о своей творческой жизни в дальнейшем и, например, свяжет ее с театром».

Выставка продлится до конца апреля. Ее смогут увидеть все, кто придет в Чехов-центр на спектакли и другие мероприятия.