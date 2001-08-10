Сахалинцы увидят закулисье островных театров

С 25 по 29 марта во всех регионах страны в честь Международного дня театра проходит акция «Культурный минимум». Сахалинцы тоже присоединились к всероссийскому мероприятию.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, в течении четырех дней островная молодежь будет узнавать секреты театральной жизни. Более 200 студентов отправятся на театральные площадки Южно-Сахалинска, где для них подготовили специальную программу мероприятий. Например, островитяне увидят закулисье культурных учреждений. А в один из дней посетят спектакль Сахалинского театра кукол «Ромео и Джульетта».

По словам организаторов акции, мероприятие позволит молодежи сохранить существующие культурные традиции и создать новые, а также объединит за просмотром спектаклей представителей разных поколений.

Первая подобная акция прошла в 2018 году и вызвала интерес у 50 000 человек, которые стали участниками художественных выставок, театральных постановок и кинопоказов. В прошлом году было задействовано более 3000 культурных площадок в 67 субъектах нашей страны. В этом году ожидается проведение акции во всех регионах с участием более 65 000 человек.

Мероприятие организовано Роскультцентром при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Всероссийского молодежного форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».