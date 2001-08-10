Сахалинцы познакомились с закулисьем театра имени Чехова

Коллектив Чехов-центра решил поддержать Всероссийскую акцию «Культурный минимум», которую проводит «Роскультцентр» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, и организовал бесплатную экскурсию. Ее участниками стали 30 жителей областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

- Это те счастливчики, которые первыми дозвонились, увидев объявление в социальных сетях театра. Причем, группа набралась очень быстро, буквально в первый час после размещения информации, - рассказала директор Чехов-центра Татьяна Корнеева.

Экскурсию провели старожилы театра - художники-гримеры Тамила Смык и Светлана Бухановкая, а также начальник отдела по организации мероприятий Светлана Апаева. Гости Чехов-центра смогли побывать в самых потаенных уголках театрального мира, узнать, где изготавливаются декорации, как шьются костюмы, делаются прически.

Дина Шамрай руководит театральной студией во Дворце детского и юношеского творчества. Об экскурсии она узнала случайно и очень рада, что попала в список счастливчиков, побывавших за кулисами театра.

- Для меня сегодня было очень много открытий. В театре работают просто универсальные солдаты, на все руки мастера. Колоссальные впечатления, очень позитивные, думаю, в следующий раз приду на экскурсию уже с детьми, - поделилась Дина Шамрай.

Южносахалинка Лидия Котлярова рассказала, что она много лет преданная поклонница театра.

- Когда я была маленькой, моя тетя работала в буфете еще того старого театра, который располагался на месте, где сейчас находится областная библиотека. Можно сказать, что я выросла в театре. Когда построили это здание, оканчивала школу, и так как нас учили швейному делу, то мы помогали на выпуске спектакля «Шестое июля» - сшивали бутафорские березы. Это были 1960-ые годы. И сегодня, спустя 55 лет, я снова оказалась в театральном закулисье. Непередаваемые эмоции! Спасибо театру за этот день, - отметила Лидия Котлярова

II всероссийская акция «Культурный минимум» стартовала во всех регионах страны. Событие, приуроченное к Международному дню театра, представляет возможность жителям разных городов России бесплатно посетить спектакли, экскурсии, выставки и встречи с театральными деятелями. Организатором акции традиционно выступает Роскультцентр при поддержке Росмолодежи и участников Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». По словам директора Роскультцентра Сергея Першина, акция позволит молодежи и старшему поколению по-новому взглянуть на театральное искусство в Год театра. Организаторы надеются, что участниками мероприятия станут более 65 тысяч человек.