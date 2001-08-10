Лучшего преподавателя детской школы искусств впервые выберут на Сахалине

В Южно-Сахалинске пройдёт региональный конкурс профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств Сахалинской области. Мероприятие проводят Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства (СОНМЦ), а также министерство культуры Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском областном научно-методическом центре.

«Начиная с этого года мы решили на конкурсной основе определять лучшего педагога учреждений дополнительного образования, - отмечает директор СОНМЦ Елена Манойленко. – С одной стороны, таким образом мы создаем дополнительную мотивацию в работе для наших преподавателей. С другой – формируем положительное общественное мнение об этой профессии. Ведь по ходу конкурса его участники должны будут не только рассказать о своей деятельности, но и на примере показать, как они добиваются успеха со своими учениками».

Конкурс начнется 14 апреля, а 17 апреля на сцене областного театра кукол будут подведены итоги и определены лучшие педагоги дополнительного образования Сахалинской области.