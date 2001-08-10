Сахалинцев приглашают на литературно-музыкальный вечер «По следам Николая Гоголя»

Вечер, посвященный 210-летию со дня рождения Николая Гоголя, состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 4 апреля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Гости познакомятся с биографией классика отечественной литературы, узнают, как в его творчестве появилась фантастика и в чем тайна смерти писателя. Учащиеся Гимназии № 1 им. А.С. Пушкина прочтут отрывки из произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Тарас Бульба» и других. Актеры театра-студии «Разные лица» представят миниатюру по мотивам повестей Н.В. Гоголя. В исполнении учащихся Детской школы искусств № 2 г. Южно-Сахалинска прозвучат украинские народные песни.

Музыкально-литературный вечер может заинтересовать школьников, студентов, преподавателей, а также всех ценителей русской литературы. Мероприятие пройдет в конференц-зале. Начало в 18.00. Вход свободный.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 45-25-28, 45-25-21.