Сахалинцам в День космонавтики представят творчество Андрея Тарасова

Литературный вечер ко Дню космонавтики с презентацией книги «Полёт очевидца» прозаика, журналиста и члена Союза писателей Москвы Андрея Тарасова пройдёт в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 апреля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

На вечере прозвучат факты из творческой биографии писателя, которую зрителям представит руководитель сахалинской писательской организации и брат писателя Николай Тарасов. Состоится показ видеофрагментов из фильмов об Андрее Тарасове и его интервью, а также чтение отрывков из его новой книги.

За дополнительной информацией обращаться в отдел комплексного библиотечного обслуживания по телефону 8 (4242) 45-25-02.