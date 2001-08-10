В сахалинском музее пройдет презентация грантового проекта

2 апреля 2019 года в Сахалинском областном краеведческом музее состоится презентация проекта «Интерактивная игра: Тропой первобытного человека», реализуемого при поддержке Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Проект знакомит школьников с древней историей Сахалина и Курильских островов через необычную форму – пошаговую напольную игру. Продвигаясь по карте тропой первобытного человека, игроки выполняют необычные задания – изготавливают копья, разводят костер, учатся выживать в экстремальных условиях древнего островного региона.

Игра поможет школьникам средних общеобразовательных учреждений области сформировать интерес к изучению древней истории островного региона, в игровой форме познакомиться с жизнью первобытного человека.

Начало мероприятия: 12:30