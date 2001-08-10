Путешественник-экстремал расскажет, как попасть на Сахалин с материка по льду

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на встречу с Андреем Меньшиковым и его женой, которые расскажут, как им удалось в марте этого года добраться по ледниковому мосту до Сахалина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

В 2017 году путешественник совершил одиночную экспедицию по Сахалину на автомобиле «Нива», посвятив её 70-летию образования Сахалинской области. Именно тогда он был приглашен к нам в музей в первый раз. Присутствующие и не заметили, как пролетели 2,5 часа с начала встречи. Андрей делился впечатлениями, сопровождая свой увлекательный рассказ фотографиями, изображения которых сложно воспринимать, как реальные - ледяные торосы, встреча на замерзшем море автомобиля с ледоколом, знакомство с белыми медведями.

Андрей Меньшиков живет в Ямало-Ненецком округе. Не самыми простыми путешествиями увлечен уже не первый год, иногда берет с собой супругу. Три года назад организовал экспедицию, которая вошла в Книгу рекордов России как экспедиция «Великий Северный Путь - 2016». Осуществил её с другом вдоль моря Лаптевых до самой северной материковой точки России - мыса Челюскин. За 48 дней путешественники преодолели маршрут длиной 16 тысяч километров и пересекли шесть часовых поясов.

Встреча состоится 31 марта в Сахалинском областном краеведческом музее в 14:00. Справки по телефону: 72-75-55.