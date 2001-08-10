В Южно-Курильске завершился очередной детский фестиваль народного творчества

В течение трех дней в Южно-Курильске в районном Доме культуры проходил районный фестиваль детского народного творчества, в котором приняло участие более 200 человек - учащихся младших и старших классов островных школ, участников различных художественных коллективов Крабозаводского, Малокурильского, Южно-Курильского и Головнинского домов культуры. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации Южно-Курильска.

⠀

Такие фестивали детского творчества проходя на южных Курилах уже более 20 лет, их организовывают отдел культуры и отдел народного образования администрации Южно-Курильского городского округа.

⠀

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное искусство» участвовало 55 человек в возрасте от 6 до 17 лет. Выставка работ, представленная юными островитянами, была очень яркая и разнообразная. Что только не умеют кунаширские и шикотанские дети. Так, в разделе «Декоративно-прикладное искусство» были представлены работы таких видов, как лоскутная пластика, бисероплетение, работы из войлока, из пластика, из пластилина и глины, поделки из ткани, художественная вышивка, различные работы из бумаги, резьба по дереву поделки из местных материалов - гальки и ракушек, а также художественная керамика.

⠀

В разделе «Изобразительное искусство» были представлены 49 работ в смешанной технике. Это были пейзажи, портреты, графика.

⠀

В номинации «Художественное слово» в этом году искусство декламации продемонстрировали более 40 детей и подростков.

⠀

В номинации «Хореография» участвовали танцевальные коллективы Малокурильского дома культуры «Океан», Крабозаводского дома культуры «Утро Родины», Южно-Курильского районного дома культуры, а также любительские коллективы, занимающиеся при домах культуры и Южно-Курильской средней школе.

⠀

В жанре народных танцев на конкурс были представлены русский, армянский, молдавский, индийский и даже итальянская тарантелла. Несколько современных танцев продемонстрировал танцевальный коллектив «Иллюзия», а коллективы Южно-Курильского ДК «Мозаика» и Крабозаводского ДК «Престиж», успешно продемонстрировали эстрадные танцы «Джазовый бум» и «Я люблю буги-вуги».

⠀

В номинации «Музыка» свое исполнительское мастерство показали учащиеся двух островных школ искусств в разделе «Фортепиано соло» и «Ансамбли».

⠀

Юные вокалисты в разных возрастных группах исполняли свои произведения в разделе академический вокал, эстрадный вокал. Зрители услышали дуэты, трио, ансамбли.

⠀

На третий день фестиваля состоялся большой гала-концерт, в котором приняли участие коллективы-победители конкурса. Всем победителям были вручены подарки, почетные грамоты. Были поощрены и руководители различных творческих коллективов учреждений культуры Кунашира и Шикотана.