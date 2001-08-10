Сахалинцы смогут увидеть уникальную выставку старинных книг
Уникальная выставка, посвященная Дню российской полиграфии, открылась в холле Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. В экспозиции представлены 78 дореволюционных изданий из Фонда особо ценных и редких документов учреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.
Из фондов библиотеки редкие издания достают только в особых случаях. Все книги представляют большую ценность. Они хранятся под надежной защитой в специальных боксах, при определенной температуре и влажности.
Старейшая книга, представленная на выставке, – «Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского», издана в 1883 году. Не менее ценный экспонат - «Путешествие из Петербурга в Москву» А.И. Радищева датирован 1888 годом. Книга хорошо сохранилась. Ее обложка и переплет выполнены из натуральной кожи. Интересно, что первая партия «Путешествия из Петербурга в Москву», изданная в 1790 году, по приказу императрицы Екатерины была арестована и уничтожена. К этому времени разошлось всего 30 экземпляров. Один из переизданных вариантов теперь хранится в фондах областной библиотеки.
На выставке также представлены два тома «Истории Русской словесности», изданные в 1900 году, отдельные экземпляры полных собраний сочинений А.П. Чехова, М. Твена и других авторов.
Центральное место экспозиции занимают более современные, но также редкие издания. В их числе миниатюрные книги. Размер самой маленькой - 7,5x5 сантиметров. Экспозицию сопровождает справочная информация о Дне российской полиграфии, истории печати и российских издательствах.
В следующий раз эти издания сахалинцы смогут увидеть не скоро. Поэтому у посетителей есть уникальный шанс посмотреть и сфотографировать редкие книги. Выставка продлится с 1 по 30 апреля. Вход свободный.
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