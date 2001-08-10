На концерте сахалинского композитора Ильи Алдакова прозвучат сразу несколько премьерных произведений
Первый концерт собственной музыки представит слушателю композитор и педагог Илья Алдаков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
- Это будут произведения, написанные мною с 2012 года. Некоторые из них ранее звучали в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных, несколько сочинений будут исполнены впервые, - рассказал автор. - Для того чтобы музыку, а особенно премьерные композиции, услышали не только профессионалы, но и любители, мы включили в концерт классические и эстрадные произведения.
Илья Алдаков подчеркнул, что очень благодарен за наставничество своему вузовскому преподавателю по специальности профессору Московской консерватории, композитору, Заслуженному артисту России и Украины Валерию Григорьевичу Кикте.
Подготовленная программа объединит романсы и популярные песни в исполнении Ильи Алдакова и студентов Сахалинского колледжа искусств, сонатину для фортепьяно, струнный квартет, сюиту для фортепиано и монологи для деревянных и духовых.
- За 20 лет перерыва у нас появился свой член Союза композиторов РФ. Мы видели становление этого музыканта с самых первых шагов: сначала Илья учился в городской школе искусств №4, потом была наша кузница кадров - Сахалинский колледж искусств (кстати, в обоих учреждениях Илья сейчас преподает). Ну а затем Москва и формирование собственного авторского стиля, - отметила директор департамента культуры Южно-Сахалинска Ирина Герасимова. - Думаю, концерт станет интересным событием в ткани культурной жизни нашего города и будет по достоинству оценен отзывчивым сахалинских зрителем.
Мероприятие пройдет в пятницу, 5 апреля, в ГДК «Родина». Начало в 18.00. Вход на концерт свободный.
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