Тропой первобытного человека можно пройти в Сахалинском областном краеведческом музее

2 апреля в Сахалинском областном краеведческом музее состоялась презентация проекта «Интерактивная игра: Тропой первобытного человека», реализуемого при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» в рамках фонда социальных инициатив «Энергия». Автор проекта - младший научный сотрудник отдела археологии Ирина Константиновна Орлова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Данный проект поможет сформировать интерес к изучению древней истории островного региона у школьников средних общеобразовательных учреждений от 7 до 16 лет. Его реализация необычна и проста. На интерактивном занятии дети становятся представителями двух древних племен; они должны достичь самой северной точки своего маршрута, двигаясь по игровому полю с юга и выполняя разнообразные задания. Основными из них являются те, которые дают участникам краткую историческую информацию о событиях древней истории Сахалина и Курильского архипелага.

Продвижение команды по игровому полю зависит от удачи, попадание на поля «Опасность» или «Вперёд!» может как ускорить, так и замедлить достижение цели. В то же время эти поля позволяют сформировать представление об образе жизни первобытного человека: участники игры узнают о трудностях, с которыми ежедневно сталкивались наши предки, и какой способ решения проблемы они выбирали.

На память об участии в данном проекте у каждого ребенка останется уникальный подарок: реплика древнего орудия, выполненная на 3D-принтере, кубок победителя и браслет. Самые активные команды будут дополнительно награждены организаторами проекта.