Сахалинские поклонники высокой музыки рукоплескали Юрию Башмету и камерному ансамблю «Солисты Москвы»

3 апреля в Чехов-центре сахалинские поклонники высокой музыки смогли насладиться концертом камерного ансамбля «Солисты Москвы», художественным руководителем, основателем и главным дирижером которого является Юрий Башмет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе «Сахалинской филармонии».

За четверть века музыканты всемирно известного музыкального коллектива дали около двух тысяч концертов в пятидесяти странах Европы, Азии и Америки, в Австралии и Новой Зеландии. На Сахалине Юрий Башмет вместе со своим камерным ансамблем выступал два года назад.

Концерт начался с исполнения камерной симфонии для струнного оркестра (сочинение 14) Георгия Свиридова, созданной композитором в 1940 году. Мировая премьера произведения в свое время прозвучала в исполнении «Солистов Москвы» под управлением Юрия Башмета. Музыканты тем самым осуществили желание композитора, озвученное уже после его смерти близкими людьми.

- Уверен, что Свиридова на Сахалине музыканты на большой сцене сыграли впервые, – отметил Юрий Башмет. – Мы очень уважаем наших слушателей, поэтому для нас было важно познакомить их с новыми ощущениями.

Концерт продолжило первое исполнение в Южно-Сахалинске сочинения Кузьмы Бодрова «Отражение темы 24 каприса Никколо Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга». На альте солировал Юрий Башмет, на скрипках – Андрей Поскробко, Арина Шевлякова, Ольга Колгатина, Кирилл Кравцов и Михаил Ашуров. Премьерой этого яркого свежего произведения «Солисты Москвы» порадовали публику летом 2018 года на фестивале в Италии. По словам маэстро, в главную линию 24 каприса Никколо Паганини автором были изящно вплетены начальные фрагменты популярных концертов известных композиторов, что позволило скрипачам камерного ансамбля выступить в качестве солистов.

Юрий Башмет заметил, что с молодым композитором Кузьмой Бодровым «Солисты Москвы» сотрудничают очень тесно. Одной из совместных работ является спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», музыкальным эпизодом которого смогли насладиться в этот вечер и сахалинские слушатели.

Во втором отделении концерта публику ожидало «Анданте» для альта и струнных Иоганнеса Брамса в обработке Кузьмы Бодрова, где также солировал Юрий Башмет. Прозвучало и «Воспоминание о Флоренции» (в 4-х частях) Петра Ильича Чайковского.

Перед тем как на сцене опустился занавес, публика долго рукоплескала таланту и мастерству маэстро Башмета и музыкантов его камерного ансамбля. Концерт прошел в рамках II Дальневосточного музыкального фестиваля. После возвращения с Сахалина у артистов запланирована встреча с публикой на концерте в Будапеште.