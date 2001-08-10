Сахалинцы открыли «Студенческую весну-2019»
В Южно-Сахалинске прошла торжественная церемония открытия регионального этапа фестиваля «Студенческая весна». В этом году мероприятие охватило более 400 амбициозных и талантливых молодых людей со всей области. Участники проявят себя в нескольких направлениях – музыкальном, танцевальном, театральном, а также в журналистике и шоу программе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
- Ежегодно в первые дни весны мы собираем вместе самую талантливую молодёжь Сахалинской области и проводим вместе поистине прекрасное время - когда островитяне демонстрируют свои навыки и умения на этом уникальном фестивале. Здесь мы открываем новые таланты, создаём новые возможности для нашей молодёжи, которой очень гордимся, - приветствовал участников заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. - Я очень благодарен вам, что сегодня вы достойно представляете свои районы и образовательные учреждения. По итогам фестиваля будут определены лучшие из лучших, которые также достойно представят наш регион на всероссийском этапе «Студенческой весны». Мы же будем поддерживать вас, потому что вы – это наше будущее, спасибо вам!
Оценивать конкурсантов будут компетентное жюри. Это именитые гости - продюсер Сергей Харин, хореограф Татьяна Малахова, финалист проекта «Песни» на ТНТ Джей Мар и московский журналист Глеб Федоров.
- Сегодня ожидается более 60 вокалистов, будем выбирать лучших среди эстрадников, академистов и народников, - рассказал председатель жюри музыкального направления Сергей Харин. - Из года в год уровень сахалинцев растёт. Появляются ребята, которые сами пишут песни, это просто золотая находка Сахалина, потому что это очень здорово, когда молодые люди сами создают произведения. Лично я очень ценю, когда человек может петь на русском языке, ведь это самое сложное, потому что мы сразу поймём, врёт он или нет. Ценится не то, что ты просто берёшь ноты, а то, что доносишь до слушателя.
Дарья Ляушкина участвует в студвесне второй раз. В прошлом году девушке не удалось выбиться в лидеры, в этом году она настроена на победу.
- Для меня «Студенческая весна» – это возможность показать то, что я умею и чему научилась за год. К этому фестивалю начала готовиться ещё с прошлой студвесны. В этот раз выступаю в сольной программе и с ансамблем. Очень хочу победить и попробовать свои силы в Перми на всероссийском этапе, - поделилась Дарья.
На открытии перед студентами выступили не только творческие коллективы города, но и наш земляк Джей Мар, который также в своё время был участником студвесны.
- Я периодически приезжаю на Сахалин. Я патриот, обожаю остров-рыбу и людей, которые здесь живут. Живя на большой земле, постоянно нуждаешься в этой энергетической подпитке, которая есть здесь. Для меня Сахалин – это место силы. Здесь я набираюсь новых сил, новых эмоций для того, чтобы вернутся и показать, что Сахалин – это действительно то место, откуда приезжают талантливые люди и взрывают своим творчеством всю страну! – отметил со сцены Джей Мар.
Фестиваль будет идти три дня. Сахалинцев ждут не только конкурсная программа, но и посещение мастер-классов, музеев, театров и много других интересных мероприятий. Закрытие и награждение победителей состоится 6 апреля в 18:00 часов в конгресс-холле «Столица».
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