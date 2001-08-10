В Южно-Сахалинске пройдет региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика»

8 апреля в 11:00 в Центре оценки качества образования (ул. Ленина д.111) состоится региональный этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурсанты прошли непростой путь: от выбора произведения и регулярных репетиций, до победы в районном туре. Скоро трое из них представят свой регион на финале в Артеке. В этом году во время регионального финала впервые пройдет прослушивание в один из театральных вузов Москвы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Участники конкурса – ребята 10 – 17 лет, которые не просто любят книги, но и с удовольствием делятся прочитанным со сверстниками. Перед ними стояла сложная задача. По условиям конкурса, нужно выбрать отрывок из произведения, которое не входит в школьную программу. В помощь школьникам в официальной группе конкурса регулярно публиковались списки книг, которые можно выбрать для участия. Кроме того, в ноябре прошлого года в библиотеках и книжных магазинах по всей России прошла «Неделя Живой классики» – таким образом ребята познакомились с подборкой лучших подростковых книг.

В этом году конкурс «Живая классика» проходит в восьмой раз, ежегодно в нем принимают участие 2,5 миллиона подростков со всего мира. Несмотря на долгий путь к победе в шесть этапов: классный, школьный, муниципальный, региональный, Всероссийский финал и Суперфинал на Красной площади – конкурс пользуется большой популярностью среди читающих школьников.