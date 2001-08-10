Сахалинцы успешно выступили на музыкально-теоретической олимпиаде
Всероссийская олимпиада по музыкально-теоретическим предметам «Шедевры мировой музыкальной культуры» завершилась во Владивостоке. Сегодня сахалинская делегация вернулась на остров. В аэропорту детей и их преподавателей встречало руководство Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском областном научно-методическом центре.
«Наши дети выступили очень достойно, - отметила директор СОНМЦ Елена Манойленко. – Это говорит о качественно высоком уровне работы учреждений дополнительного образования в Сахалинской области. Нашим ученикам пришлось бороться с сильнейшими сверстниками из других регионов, но они эту конкуренцию выдержали, сумев в разных дисциплинах не только стать лауреатами, но и победить».
Во Владивосток на олимпиаду от Сахалинской области отправились 13 человек. Девять школьников, и четыре студента из Сахалинского колледжа искусств.
У школьников лучший результат показал ученик детской музыкальной школы №1 из Южно-Сахалинска Денис Сон. Он занял в индивидуальных состязаниях первое место. Также он был отмечен в номинациях "Лучший тест по музыкальной литературе" и "Лучший устный ответ по сольфеджио". Также первое место заняли островные школьники и в командных соревнованиях.
Немного не хватило до победы южносахалинцам Полине Гринь, Елизавете Каргаполовой, Никите Свидетелеву и Богдану Ситчихину, а также невельчанке Полине Суворовой – у них вторые места. Единственную «бронзу» у школьников на олимпиаде для Сахалина добыла Кира Амелия Аллен из областного центра. Еще одна победа в номинации "Лучший устный ответ по сольфеджио" на счету Анастасии Секулер.
Студенты колледжа искусств также порадовали победами. В индивидуальных состязаниях первые места принесли в копилку островной делегации Маргарита Кузьмина и Ирина Краснова. Они первенствовали соответственно в категориях среди 3-4 и 1-2 курсов.
Второе место у Екатерины Скоробогатовой. Третье – у Маргариты Зыковой. Кроме того, Ирина Краснова и Екатерина Скоробогатова получили дипломы за лучший диктант. А в командных состязаниях студенты Сахалинского колледжа искусств завоевали третье место.
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