На Сахалине отметили 210-летие Николая Гоголя

4 апреля в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошёл вечер, посвященный 210-летию со дня рождения Николая Гоголя. Гости вспомнили биографию классика отечественной литературы, его творчество и узнали о тайне смерти писателя. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Элегия» украинского композитора Петра Сокальского в исполнении скрипачки Алины Донцовой и концертмейстера Василия Булдакова задала атмосферу всего вечера. Малая Родина Николая Гоголя - село Великие Сорочинцы в Полтавской области, стала исходной точкой, откуда ведущие предложили гостям отправиться по следам писателя. В этом помогала презентация с фотографиями.

В творчество Николая Гоголя сахалинцев погрузили школьники. Учащиеся Гимназии № 1 им. А.С. Пушкина и Детской школы искусств №2 прочли отрывки из произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Тарас Бульба», «Ночь перед Рождеством» и других. Сцены из комедии писателя «Игроки» ожили в миниатюре театра-студии «Разные лица».

Не секрет, что мистика сопровождала Николая Гоголя и в творчестве, и в жизни. До этого вечера многие из присутствующих не знали, что смерть писателя тоже окутана тайной. Когда останки Гоголя переносили на Новодевичье кладбище, обнаружили, что из гроба пропал череп покойного.