Министр культуры России и глава Сахалинской области обсудили развитие культурной отрасли

В Москве состоялась рабочая встреча министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского и руководителя островного региона Валерия Лимаренко.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области, руководитель федерального Минкульта отметил, что в области одним из приоритетных направлений является развитие сферы культуры.

– Островной регион активно включился в реализацию национального проекта «Культура». Подготовлена внушительная программа: до 2024 года на Сахалине и Курилах должны построить около 45 объектов и капитально отремонтировать не менее 73 учреждений культуры. Поддерживаем эти планы, – сказал Владимир Мединский.

Среди указанных объектов – дома культуры, в том числе сельские, а также детские школы искусств. В Южно-Сахалинске появится многофункциональный культурный центр с филиалами известных в стране театров.

- Он позволит создать мощную базу для развития театрального, филармонического, выставочного и образовательного направлений в регионе, – отметил Валерий Лимаренко. – Крайне важно, чтобы наши люди могли приобщаться к культуре и развиваться. Мы должны стать лучшими на Дальнем Востоке.

В рамках соглашения с руководством Александринского театра уже подготовлено техническое задание на проектирование многофункционального центра.

Владимир Мединский и Валерий Лимаренко также обсудили вопросы дополнительного образования работников культуры региона и участия Сахалинской области в Театральной Олимпиаде в июне этого года.