Тихоокеанское
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11:28, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Трое сахалинцев отправятся на всероссийский финал конкурса «Живая классика»

Трое сахалинцев отправятся на всероссийский финал конкурса «Живая классика»

Более 40 юных чтецов из 17 муниципальных образований Сахалинской области собрал региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Живая классика». Мероприятие состоялось 8 апреля в Региональном центре оценки качества образования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства образования области.

- На региональный этап конкурса приехали ребята, которые уже стали победителями на школьных и муниципальных этапах. Это дети, которые действительно любят литературу, чтение, слово, - сказала заместитель директора Регионального центра оценки качества образования, руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Людмила Сакович.

По регламенту конкурса выступления длились от двух до пяти минут. Юных чтецов оценивали профессионалы своего дела: филологи, актеры, специалисты областной универсальной научной библиотеки, сахалинского колледжа искусств. В работах оценивался выбор текста произведений, способность чтеца оказывать эстетическое, интеллектуальное, эмоциональное воздействие на зрителей, грамотная речь, дикция, расстановка логических ударений и пауз.

- В жюри конкурса «Живая классика» я работаю не первый раз и вижу, как из года в год становится лучше уровень подготовки ребят. Школьники радуют своим мастерством. Конечно, отдельное спасибо педагогам, которые прививают им культуру и любовь к русскому слову, - отметила заместитель директора по социальной, воспитательной и творческой работе Сахалинского колледжа искусств Ольга Кашина.

В этом году для выступлений островные школьники выбрали произведения Чехова, Шукшина, Зощенко, Булгакова,  Цветаевой, Островского, Достоевского и других отечественных и зарубежных мастеров слова. Каждое выступление отличалось искренностью, артистичностью, трогало зрителей и членов жюри до глубины души. По желанию некоторые конкурсанты дополняли свой номер музыкой, декорациями, костюмами, но это не давало дополнительных баллов.

Школьница Ольга Фомина из села Победино Смирныховского района не в первый раз участвует в «Живой классике». В этом году для выступления она выбрала произведение «Сапожки» Василия Шукшина.

- Во время подготовки к конкурсу много репетировала перед одноклассниками. Им понравилось выступление и заинтересовало творчество Шукшина, - поделилась Ольга Фомина.

По итогам прослушиваний всех конкурсных выступлений членам жюри предстояло сделать непростой выбор. После долгих дискуссий победителями конкурса «Живая классика» стали: среди учеников 5-6 классов Дмитрий Рудь из школы села Горнозаводск Невельского района, среди школьников 7-8 классов Глеб Дёмин из школы №2 Долинска, среди чтецов 9-11 классов Алина Аршан из школы №1 Долинска. Им были вручены дипломы. Трое победителей отправится на Всероссийский финал конкурса «Живая классика» в Международный детский центр «Артек». Также в каждой из категорий чтецов были отмечены лауреаты.

Одна из победительниц Арина Аршан поделились, что участвует в «Живой классике» не первый год, и с каждым разом ей удается улучшить собственный результат. В региональном этапе школьница уже участвовала, но в этот раз удача оказалась на ее стороне. В будущем Арина думает связать свою жизнь с творчеством и театром. Уже сейчас она участвует в школьных спектаклях и пробует себя в роли ведущей.

- Самое сложное в подготовке выбрать текст, который бы действительно подходил чтецу. В этот раз текст искала две недели, ночами не спала. Прочитала произведение Надежды Тэффи «Рюлина мама» и подумала: «Это точно мое!», - сказала Арина Аршан.

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