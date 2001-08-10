Трое сахалинцев отправятся на всероссийский финал конкурса «Живая классика»

Более 40 юных чтецов из 17 муниципальных образований Сахалинской области собрал региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Живая классика». Мероприятие состоялось 8 апреля в Региональном центре оценки качества образования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства образования области.

- На региональный этап конкурса приехали ребята, которые уже стали победителями на школьных и муниципальных этапах. Это дети, которые действительно любят литературу, чтение, слово, - сказала заместитель директора Регионального центра оценки качества образования, руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Людмила Сакович.

По регламенту конкурса выступления длились от двух до пяти минут. Юных чтецов оценивали профессионалы своего дела: филологи, актеры, специалисты областной универсальной научной библиотеки, сахалинского колледжа искусств. В работах оценивался выбор текста произведений, способность чтеца оказывать эстетическое, интеллектуальное, эмоциональное воздействие на зрителей, грамотная речь, дикция, расстановка логических ударений и пауз.

- В жюри конкурса «Живая классика» я работаю не первый раз и вижу, как из года в год становится лучше уровень подготовки ребят. Школьники радуют своим мастерством. Конечно, отдельное спасибо педагогам, которые прививают им культуру и любовь к русскому слову, - отметила заместитель директора по социальной, воспитательной и творческой работе Сахалинского колледжа искусств Ольга Кашина.

В этом году для выступлений островные школьники выбрали произведения Чехова, Шукшина, Зощенко, Булгакова, Цветаевой, Островского, Достоевского и других отечественных и зарубежных мастеров слова. Каждое выступление отличалось искренностью, артистичностью, трогало зрителей и членов жюри до глубины души. По желанию некоторые конкурсанты дополняли свой номер музыкой, декорациями, костюмами, но это не давало дополнительных баллов.

Школьница Ольга Фомина из села Победино Смирныховского района не в первый раз участвует в «Живой классике». В этом году для выступления она выбрала произведение «Сапожки» Василия Шукшина.

- Во время подготовки к конкурсу много репетировала перед одноклассниками. Им понравилось выступление и заинтересовало творчество Шукшина, - поделилась Ольга Фомина.

По итогам прослушиваний всех конкурсных выступлений членам жюри предстояло сделать непростой выбор. После долгих дискуссий победителями конкурса «Живая классика» стали: среди учеников 5-6 классов Дмитрий Рудь из школы села Горнозаводск Невельского района, среди школьников 7-8 классов Глеб Дёмин из школы №2 Долинска, среди чтецов 9-11 классов Алина Аршан из школы №1 Долинска. Им были вручены дипломы. Трое победителей отправится на Всероссийский финал конкурса «Живая классика» в Международный детский центр «Артек». Также в каждой из категорий чтецов были отмечены лауреаты.

Одна из победительниц Арина Аршан поделились, что участвует в «Живой классике» не первый год, и с каждым разом ей удается улучшить собственный результат. В региональном этапе школьница уже участвовала, но в этот раз удача оказалась на ее стороне. В будущем Арина думает связать свою жизнь с творчеством и театром. Уже сейчас она участвует в школьных спектаклях и пробует себя в роли ведущей.

- Самое сложное в подготовке выбрать текст, который бы действительно подходил чтецу. В этот раз текст искала две недели, ночами не спала. Прочитала произведение Надежды Тэффи «Рюлина мама» и подумала: «Это точно мое!», - сказала Арина Аршан.