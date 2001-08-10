20 апреля на Сахалине стартует «Библионочь-2019»
20 апреля Сахалинская областная универсальная научная библиотека станет активным участником «Библионочи-2019». Традиционная всероссийская акция в поддержку чтения проводится уже в восьмой раз. Ее поддерживают не только библиотеки по всей стране, но и книжные магазины, литературные музеи. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе учреждения, общая тема акции в этом году - «Весь мир – театр!».
Не останется в стороне и главная библиотека области. Она откроет свои двери для сахалинцев с 18.00 до 24.00. Читателям предлагают не только посетить библиотеку в традиционном формате, но и активно провести свое свободное время.
В программе «Библионочи-2019»:
- концерт Камерного эстрадного оркестра СКИ под руководством заслуженного работника культуры РФ А.М. Жука;
- спектакль по мотивам «Дамы с собачкой» А.П. Чехова в постановке театральной студии «Хорошие люди»;
- японский театр Кабуки c мастер-классами по актерскому мастерству и изготовлению масок, с чтением хайку и игрой в фукуварай;
- экскурсия в книгохранение «Литературное метро»;
- корейские театральное искусство с танцем «Маски», выставкой национальных костюмов и инструментов, мастер-классом по прикладному народному творчеству;
- концерт группы «Absolut Jazz Quintet»;
- автобусная экскурсия по ночному Южно-Сахалинску;
- литературные посиделки, викторины, тематические мастер-классы, интерактивная программа для детей и многое другое.
Всего для жителей и гостей города будут работать 45 культурных площадок.
Каждый, кто поддержит акцию и придет на «Библионочь-2019», найдет для себя что-то познавательное, интересное и увлекательное. В течение всей программы для участников будет работать театральная фотозона. Самые активные участники получат призы и памятные сувениры.
Подробная программа акции с указанием времени представлена на сайте СахОУНБ (https://libsakh.ru/sobytija/biblionoch-2019/). Вход свободный. Телефоны для справок: 45-25-28, 45-25-21.
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