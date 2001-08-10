20 апреля на Сахалине стартует «Библионочь-2019»

20 апреля Сахалинская областная универсальная научная библиотека станет активным участником «Библионочи-2019». Традиционная всероссийская акция в поддержку чтения проводится уже в восьмой раз. Ее поддерживают не только библиотеки по всей стране, но и книжные магазины, литературные музеи. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе учреждения, общая тема акции в этом году - «Весь мир – театр!».

Не останется в стороне и главная библиотека области. Она откроет свои двери для сахалинцев с 18.00 до 24.00. Читателям предлагают не только посетить библиотеку в традиционном формате, но и активно провести свое свободное время.

В программе «Библионочи-2019»:

- концерт Камерного эстрадного оркестра СКИ под руководством заслуженного работника культуры РФ А.М. Жука;

- спектакль по мотивам «Дамы с собачкой» А.П. Чехова в постановке театральной студии «Хорошие люди»;

- японский театр Кабуки c мастер-классами по актерскому мастерству и изготовлению масок, с чтением хайку и игрой в фукуварай;

- экскурсия в книгохранение «Литературное метро»;

- корейские театральное искусство с танцем «Маски», выставкой национальных костюмов и инструментов, мастер-классом по прикладному народному творчеству;

- концерт группы «Absolut Jazz Quintet»;

- автобусная экскурсия по ночному Южно-Сахалинску;

- литературные посиделки, викторины, тематические мастер-классы, интерактивная программа для детей и многое другое.

Всего для жителей и гостей города будут работать 45 культурных площадок.

Каждый, кто поддержит акцию и придет на «Библионочь-2019», найдет для себя что-то познавательное, интересное и увлекательное. В течение всей программы для участников будет работать театральная фотозона. Самые активные участники получат призы и памятные сувениры.

Подробная программа акции с указанием времени представлена на сайте СахОУНБ (https://libsakh.ru/sobytija/biblionoch-2019/). Вход свободный. Телефоны для справок: 45-25-28, 45-25-21.