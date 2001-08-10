На Сахалине определили победителей конкурса рисунков «По страницам чеховских произведений»
Награждение победителей конкурса рисунков «По страницам чеховских произведений» в рамках «Чеховианы» прошло в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 12 апреля.
Более 400 работ участников от 3 до 13 лет, предоставленных на конкурс, были выполнены в разных техниках: акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры и другое. Жюри оценивало рисунки по нескольким критериям: соответствие выбранной теме, эстетичность и аккуратность выполнения, оригинальность оформления. Об этом ТИА «Острова» сообщили в музее.
– Очень сложно было выделить лучшие работы. У дошкольников был интересный образный подход, у детей постарше – грамотный и структурированный. Видно, что ребята постарались передать свое видение произведений Антона Чехова через кисть, – поделилась впечатлениями член жюри и заведующая художественным отделением Детской художественной школы г. Южно-Сахалинска Юлия Апатьева.
Победители в категории от 3 до 7 лет:
– 1 место заняли Кулагин Антон и Кулагин Тимофей (МБДОУ д/с № 7 «Улыбка», г. Холмск);
– 2 место заняла Павловская Алёна (МБДОУ д/с № 1 «Солнышко», г. Холмск);
– 3 место заняла Лебедева Анастасия (с. Ново-Троицкое);
– В номинации «Рисуем с родителями» победил Комаров Дмитрий (детский сад № 3 «Золотой ключик», г. Южно-Сахалинск);
– В номинации «За творческий подход» победила коллективная работа МАДОУ № 57 «Бусинка», г. Южно-Сахалинск.
Победители в категории от 7 до 13 лет:
– 1 место заняла Буянова Валерия (МБОУ СОШ № 1, пгт. Тымовское);
– 2 место занял Усов Ярослав (МАОУ Гимназия № 3, г. Южно-Сахалинск);
– 3 место заняла Васильцева Наталья (Объединение «Бисер», пгт. Шахтёрск);
– В номинации «За позицию» победила Безрукова Яна (МБОУ СОШ № 1, г. Александровск-Сахалинский);
– В номинации «За выразительность» победила Чернышова Анастасия (МАОУ Гимназия № 3, г. Южно-Сахалинск);
– В номинации «За точку зрению» победили два участника: Кашенцева Любовь (МАОУ Гимназия № 3, г. Южно-Сахалинск) и Анушевский Никита (ГБУ «Центр помощи семье и детям», г. Южно-Сахалинск);
– В номинациях «За осмысление» и «За техничность» победила Филиппова Екатерина (Детская школа искусств, отделение декоративно-прикладного искусства, Поронайский р-н, с. Восток).
«Чеховиана» – это цикл традиционных творческих мероприятий, который проходит ежегодно. Она объединяет учащихся детских садов, школ, колледжей и техникумов, ежегодно принимающих участие в инсценировках, рисовании, выразительном чтении, турнирах настольных игр и научной деятельности.
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