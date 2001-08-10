Сотни южносахалинцев вспомнили о подвиге первого космонавта Земли
Более двухсот южносахалинцев повторили улыбку Юрия Гагарина и вспомнили об одном из главных достижений двадцатого века. Освежить в памяти историю горожанам помогли активисты волонтерского центра. На центральных площадях города и в городском парке им. Ю.Гагарина они предлагали сделать фотоколлаж вместе с портретом первого космонавта. Как сообщили ТИА «Острова» в МБУ «Центр молодежных инициатив», после этого волонтеры напоминали участникам о главных достижениях отечественной космической отрасли и вручали на память тематические значки и листовки.
«Южносахалинцы с удовольствием участвовали в акции, делали фотографии и выкладывали их в социальные сети. Не остались в стороне и активисты движения «Вольные музыканты», Юнармейцы», - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
Акция продолжится в интернете, где каждый пользователь социальных сетей сможет сделать фотоколлаж с улыбающимся Юрием Гагариным и опубликовать его с рассказом о современных достижениях российской космонавтики. Посты будут сопровождаться хэштегами #улыбкагагарина и #южносахалинск
Акция проведена Центром молодежных инициатив Южно-Сахалинска при поддержке администрации города и Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
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