Сахалинцев познакомили с творчеством писателя Андрея Тарасова
Литературный вечер ко Дню космонавтики с презентацией книги «Полёт очевидца» Андрея Тарасова состоялся в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 12 апреля. Прозаик, косможурналист и член Союза писателей Москвы, лауреат литературной премии «Венец» лично присутствовать на встрече не смог, так как проживает в Москве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.
Участникам вечера представили факты из биографии и творческой деятельности писателя. Прозвучали отрывки из новой книги автора «Полёт очевидца» и других произведений, в том числе из евразийского романа «Безоружный», за который в 2010 году Андрей Тарасов получил первую премию Союза писателей Москвы «Венец».
Гости узнали, что Андрей Тарасов – автор двадцати книг, таких как «Оболочка разума», «Болотный марш», «Обратный билет» и других. Многие годы писатель работал обозревателем по науке и космосу в газетах «Комсомольская правда», «Правда», заведовал отделом науки «Литературной газеты». Его рассказы, очерки и повести публиковались в различных советских и российских журналах и сборниках. По повести «Танки любят идти напрямик» снят художественный фильм «Офицерский вальс», а за личный творческий вклад в реализацию космических программ и проектов Андрей Тарасов награждён Знаком Гагарина и орденом Трудового Красного Знамени.
В «космической» биографии писателя – участие в проекте «Космос - детям», который в 1980-х годах прошлого века стал «первой ласточкой» общественной активности в российской космонавтике, а также подготовка к настоящему полёту в космос.
Активная жизненная позиция писателя и его единомышленников способствовали созданию Московского космического клуба, а затем и рабочей группы Верховного Совета и Правительства России по реформе космической отрасли и космическому законодательству. В настоящее время многие активисты тех дней стали руководителями и экспертами космического кластера фонда «Сколково». Так, один из таких руководителей – космонавт Сергей Жуков – написал в юбилейном поздравлении писателю: «Андрей Тарасов, безусловно, наш человек. Сколковский. … С днём рождения, Андрей – добрый, талантливый, мудрый человек и свидетель нашей истории!».
Ближе познакомить слушателей с личностью Андрея Тарасова, его жизненной философией, взглядами на науку и литературу, раскрыть его человеческие качества позволили отрывки из интервью писателя, показ видеофрагментов из фильмов: «Андрею Тарасову посвящается» (1994) и личного видеоархива семьи Тарасовых. И, конечно, отзывы о писателе его ближайших соратников – члена Союза писателей СССР Владимира Губарева, ведущего инженера-испытателя космических комплексов ЦПК имени Ю.А. Гагарина Константина Ветра, журналиста газеты «Правда» и журнала «Знамя» Юрия Апенченко, писателя Григория Рыскина.
Рассказ о жизненных вехах и литературных трудах автора перекликались с показом фотографий из семейного альбома, любезно предоставленных братом писателя, поэтом, руководителем сахалинской писательской организации – Николаем Тарасовым.
Завершился вечер воспоминаниями вице-президента Сахалинского фонда культуры Владимира Белоносова о фактах из истории космонавтики СССР и его личном жизненном эпизоде, позволившим ему стать участником команды, контролирующей выход летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Алексея Леонова в открытый космос.
Ознакомиться с книгами Андрея Тарасова подробнее можно было на организованной выставке «Звёзды и спутники».
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