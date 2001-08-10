Городской парк Южно-Сахалинска собирает предметы быта советского периода

Южно-сахалинский городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина ведёт работу по сбору экспонатов на безвозмездное пользование периода СССР для организации выставки «Моё советское детство», которая состоится в конце мая в рамках открытия летнего сезона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе парка.

Приглашаем жителей города принять участие в сборе экспонатов и формировании выставки эпохи СССР. Возможно предоставление предметов в дар или на время выставки, затем они будут возвращены владельцу. Это могут быть:

интересные документы и фотографии;

предметы быта (часы, чемоданы, молочные бутылки, флаконы от духов «Красная Москва», одеколона «Шипр», копилки и т.д.);

бытовая техника (проигрыватели, телевизоры, фены, утюги и пр.);

мебель (этажерки, столы, стулья, кровати, шкафы) для создания интерьерных экспозиций;

игрушки, книги и письменные принадлежности (буквари, учебники, перьевые ручки, чернильница-непроливайка, прописи);

одежда, школьная форма, предметы пионерской и комсомольской тематики.

Справки по всем интересующим вопросам по телефону: 72-45-75.