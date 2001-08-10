На Сахалине определили победителей конкурса художественного чтения «Читая Чехова»

Конкурс художественного чтения «Читая Чехова» прошёл в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 16 и 17 апреля. Лучших чтецов наградили медалями и грамотами. Мероприятие состоялось в рамках «Чеховианы». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

В течение двух дней школьники из Южно-Сахалинска, Тымовска, Холмска Макарова, сел Чапланова, Озёрское, Новое соревновались в лучшем художественном прочтении произведений Антона Чехова. На сцене прозвучали «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Человек в футляре», «Злоумышленник» и другие рассказs писателя. Выразительность, эмоциональность, знание и понимание текста, оригинальность выступления – это главные составляющие элементы для победы в конкурсе.

Ребята показали высокий уровень подготовки и творческий подход к своим выступлениям.

– На протяжении пяти лет я наблюдала, как развивается конкурс в рамках «Чеховианы», и с каждым годом уровень организации и подготовки ребят растёт. Отметила, что участники в этом году творчески и неординарно подходят к рассказам писателя. Например, одна девочка для своего выступления выбрала произведение «Крыжовник». Она отобрала определенные фрагменты текста и соединила их так, что это прозвучало свежо, по-новому и интересно, – поделилась впечатлениями член жюри Альбина Паршукова.

Победители в категории 5-7 классы:

– 1 место заняла Снежанна Разумова, ученица 5 класса, Гимназия № 1 им. А. С. Пушкина;

­– 2 место занял Павел Масловский, Дом детства и юношества г. Тымовска;

– 3 место заняла Кира Зиновьева, ученица 6 класса, СОШ № 5 г. Южно-Сахалинска.

Победители в категории 8-11 классы:

– 1 место заняла Алина Семак, ученица 9 класса, Гимназия № 1 им. А. С. Пушкина;

– 2 место заняла Алиса Никонова, ученица 8 класса, Гимназия № 1 им. А. С. Пушкина;

– 3 место заняла Алина Прохорова, ученица 8 класса, Гимназия № 1 им. А. С. Пушкина.

Всем призерам вручили грамоты, медали и подарки, остальным участникам – благодарственные письма.

«Чеховиана» – это цикл творческих мероприятий, который проходит ежегодно. Она объединяет учащихся детских садов, школ, колледжей и техникумов, ежегодно принимающих участие в инсценировках, рисовании, выразительном чтении, турнирах настольных игр и научной деятельности. 12 апреля уже прошёл конкурс рисунков «По страницам чеховских произведений» и были награждены победители.