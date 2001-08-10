В Южно-Сахалинске стартовал II открытый городской конкурс детских и молодежных хоров
В Южно-Сахалинске стартовал II открытый городской конкурс детских и молодежных хоровых коллективов. Творческое состязание началось накануне вечером и продлится до 18 апреля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Мероприятие собрало около 750 участников в возрасте от 6 до 25 лет. Помимо школ областного центра, а также Сахалинского колледжа искусств, свои коллективы представили Невельск, Холмск, Анива и Долинский район.
В конкурсе традиционно представлены 3 номинации: академическое, народное и эстрадное хоровое искусство. В репертуаре 36-ти коллективов, участвующих в состязании, лучшие образцы народной, классической и современной музыки. Тематика исполняемых произведений разнообразна: песни о родине, мире, дружбе, мечтах и надеждах на будущее.
Вместе с исполнителями конкурсную программу оттачивали свыше 50 концертмейстеров и преподавателей. Сложнее всего, отмечают опытные педагоги, было ставить номера для самых маленьких участников.
В состав жюри кроме сахалинских мастеров вошли почетные гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Это Сергей Екимов, член Союза композиторов России, и заведующий кафедрой академического хора факультета искусств, художественный руководитель и дирижер концертного хора Санкт-Петербургского государственного института культуры.
- Ранее существовали два конкурса: «Красная горка» для народного направления и «Дарите радость людям» для академического направления. С прошлого года проводится единый конкурс для хоровых коллективов всех направлений, - рассказала Заслуженный работник культуры РФ, почетный директор ДШИ «Этнос» Наталия Эйдинова.
Организатор конкурса - Детская школа искусств «Этнос». Учредитель - администрация Южно-Сахалинска в лице департамента культуры. Итоги конкурса станут известны 18 апреля на гала-концерте, который состоится в Городском доме культуры «Родина» в 19.00.
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