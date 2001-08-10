Сахалинцы познакомятся с «Дальневосточным наследием»

Фотовыставка «Дальневосточное наследие» открылась в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 17 апреля. На ней представили около 30 фотографий памятников объектов культурного и исторического наследия Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

Около двух лет назад был проведён конкурс «Дальневосточное наследие» с целью привлечения внимания к вопросам сохранения объектов культурного наследия России, а также пропаганды бережного отношения к памятникам истории и культуры посредством искусства фотографии. По результатам мероприятия была создана выставка.

­– Эти фотографии побывали в семи регионах Дальнего Востока: в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Амурской и Магаданской областях. Мы рады, что она добралась до нас и открывается в преддверии Международного дня исторических памятников и исторических мест. Надеюсь, выставка вам понравится, - рассказала ведущий советник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области Елена Морозова.

В экспозиции присутствуют снимки не только дальневосточных, но и сахалинских фотографов. Маяк Слепиковского, Анивский и Жонкиерский маяки – это одни из главных исторических памятников острова, которые нуждаются в реставрации. Неравнодушные участники конкурса «Дальневосточное наследие» сфотографировали их, чтобы люди и власть обратили внимание на ещё живую историю.

– Участие в таких конкурсах имеет большое значение. Есть большой шанс привлечь внимание и изменить судьбу объектов культурного наследия в лучшую сторону. К сожалению, с каждым годом состояние памятников становится все хуже и хуже. Их изображения постоянно мелькают в соцсетях и на баннерах, но о них мало кто беспокоится, – выступил на открытии сахалинский фотограф Даниил Дёмкин.

Выставка будет работать до 2 июня.

Организаторы проекта – Управление Министерства культуры РФ по ДФО и филиал Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры в ДФО.