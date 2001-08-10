В Южно-Сахалинске второй городской конкурс хоровых коллективов завершился гала-концертом

В Южно-Сахалинске второй открытый городской конкурс хоровых коллективов завершился масштабным гала-концертом. Его участниками стали 36 хоров со всего юга Сахалина. Масштабная география стала возможной благодаря статусу открытого. Если раньше участие в конкурсе принимали только коллективы столичного городского округа, то в этом году конкуренции на вокальном состязании прибавилось. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Перед самым началом финального концерта в коридорах Дома культуры «Родина» идут оживленные беседы. Советы от родителей и напутствия от музыкальных педагогов доносятся отовсюду, а юные хористы взволнованно повторяют свои партии. В этом году мероприятие побило рекорд по количеству участников – за три дня на конкурсных площадках выступили около 750 школьников и студентов, входящих в 36 коллективов. Возраст разный – от 7 до 25 лет. В течение всего учебного года они вместе со своими концертмейстерами ставили номера, чтобы удивить островную столицу.

Номинаций на конкурсе три – народная, академическая и эстрадная. В каждой свои особенности хорового исполнения. В том же порядке участники состязания занимают сцену и на гала-концерте. В короткую полуторачасовую программу нужно вместить несколько десятков номеров. Поэтому вместо торжественных слов представители судейской коллегии берут на сцену инструменты и выступают вместе с участниками состязания – вне конкурса.

Среди членов жюри в этом году не только островные эксперты, но и известные деятели культуры из Москвы и Санкт-Петербурга. Это соответствует статусу мероприятия – конкурс проходит в рамках Всероссийского фестиваля хоров.

Завершился концерт масштабным выступлением, в рамках которого на сцену вышли большинство участников конкурса, вне зависимости от номинаций. Здесь же в рамках финала организаторы подвели итоги трехдневных соревнований.

По итогам конкурса званий лауреатов первой степени в своих номинациях и возрастных группах были удостоены детский народный хор «Жар-птица» ДШИ «Этнос», фольклорный ансамбль «Белые росы» Сахалинского колледжа искусств, хор «Весёлая гамма» ДМШ № 5 Южно-Сахалинска, хор «Кантилена» ЦДМШ Южно-Сахалинска, хор «Юность» ДШИ № 4 Южно-Сахалинска, женский хор и сводный хор Сахалинского колледжа искусств, эстрадный хор ЦДМШ, эстрадный хор Сахалинского колледжа искусств, ансамбль «Ватага» ДШИ «Этнос». Гран-при конкурса достался хору «Гармония» ДМШ № 1 Южно-Сахалинска, эстрадному хору ДШИ Долинска и фольклорному ансамблю «Солнцеворот» ДШИ «Этнос». Отдельно были отмечены руководители, концертмейстеры и хореографы коллективов.