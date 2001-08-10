Южно-сахалинские дошколята изучают культуру и традиции коренных малочисленных народов Севера

Необычный праздник «Мы разные - мы вместе!» состоялся в детском саду № 44 «Незабудка» областного центра. Мероприятие стало кульминацией одноименного проекта, реализованного при поддержке регионального правительства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

В течение всего года для воспитанников «Незабудки» проводили тематические мероприятия, направленные на знакомство с культурой и традициями коренных малочисленных народов Севера. Так, дошколята посетили областной художественный музей с экскурсией «Знакомство с традиционными костюмами коренных народов Сахалина», стали участниками мастер-класса по изготовлению нанайской куклы «Акоан».

Кроме того, ребята приняли участие в областном фестивале «Наследники традиций», стали дважды победителями областного конкурса «Нивхская азбука». Заслуженную награду (детские книги) дошколятам передал известный нивхский писатель Владимир Санги. Финальным мероприятием проекта стал праздник «Мы разные – мы вместе!», роли главных героев которого на себя примерили воспитанники подготовительных и старших групп.

На праздник были приглашены почетные гости: уполномоченный при губернаторе Сахалинской области по правам ребенка Любовь Устиновская, представители правительства Сахалинской области, областного центра народного творчества, Сахалинского областного художественного музея, департамента образования администрации города Южно-Сахалинска, воспитанники детского хореографического центра «Мечта» и др. Малыши с радостью погрузились в атмосферу культуры, быта коренных малочисленных народов. Ребята пели, танцевали, рассказывали стихи.

Реализация муниципального проекта «Мы разные – мы вместе!» позволит организовать практическую работу по толерантному воспитанию дошкольников и разработать систему мероприятий с воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами и общественностью в данном направлении, а также содействовать формированию у дошкольников знаний, умений, навыков культуры межличностного и межэтнического общения, навыков толерантного отношения к сверстникам другой национальности, изучения национальной культуры, обычаев и традиций разных народов, населяющих нашу страну.

Заключительным этапом проекта в октябре этого года станет одноименный фестиваль, посвященный Дню народного единства, на котором каждое дошкольное учреждение города при поддержке общественных организаций, представителей различных диаспор представит культуру, традиции народов, проживающих на территории Сахалинской области.