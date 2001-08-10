Писатель Александр Архангельский встретился с жителями Сахалина
Весенние Дни литературы в Сахалинской области открылись со встречи известного российского писателя Александра Архангельского с литературной общественностью Южно-Сахалинска. 21 апреля в книжном магазине «Книголюб» на улице Комсомольской писатель представил публике свою новую книгу «Бюро проверки». Мероприятие было организовано специалистами областной научной библиотеки в партнёрстве с ООО «Весть». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.
На встречу с московским автором пришли сахалинские писатели, библиотекари, филологи и почитатели его творчества. Слушатели смогли задать свои вопросы автору, на месте приобрести новую книгу или в дальнейшем взять роман для прочтения в областной универсальной научной библиотеке.
22 апреля Александр Архангельский вместе с сахалинскими писателями Николаем Тарасовым, Анной Сафоновой и Еленой Намаконовой посетили школы и центральные библиотеки Долинска и Корсакова, где прошли встречи с учащими и жителями.
Новый роман Александра Архангельского «Бюро проверки» – это и детектив, и история взросления, и портрет эпохи, и завязка сегодняшних противоречий. Действие его занимает всего девять дней, но в этот небольшой временной отрезок умещается всё: история любви, религиозные метания, просмотры запрещённых фильмов и допросы в КГБ. А фоном выступает нарядная и душная олимпийская Москва, квартиры, улицы, аудитории МГУ, электрички, прощание с Высоцким. 23 апреля встречи с писателями продолжатся в Невельском муниципальном образовании.
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