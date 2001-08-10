В музее книги Антона Чехова прошла работа над ошибками «Тотального диктанта»
Работа над ошибками «Тотального диктанта» прошла в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 22 апреля. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения. На консультации участникам сообщили, что в этом году в Южно-Сахалинске нет отличников.
– Как вы знаете, традиционно текст на «Тотальном диктанте» грамматически сложен. И надо хорошо постараться, чтобы написать работу на «отлично». В 2019 году в акции приняли участие 195 человек, и, к сожалению, никто не смог заработать заветную пятерку. Это впервые за восемь лет проведения нами мероприятия в Южно-Сахалинске, – подвела итоги эксперт акции, кандидат филологических наук Анастасия Степаненко.
Как отметили филологи, в этот раз в диктанте было большое количество цитат, в оформлении которых совершили ошибки. Также сахалинцы испытывали трудности в написании слов «восемнадцать», «старуха-процентщица», «завистник», «теракт» и других.
Однако участники, узнав свои результаты, не отчаиваются. Для многих стало стимулом добиться положительных оценок на следующем «Тотальном диктанте»:
– Акцию я посещаю уже третий раз. И, как мне показалось, текст сложнее, чем в прошлом году. Несмотря на то, что мне не удалось получить пятёрку, я планирую её заработать, – рассказала Татьяна Кращая.
– Я в первый раз участвую в диктанте, решила проверить свои знания по русскому языку. Результат, в принципе, ожидаем – положительную оценку я не заработала. Тем не менее чувствую эмоциональный подъём, потому что мне понравилась акция. Буду готовиться к следующему диктанту, – поделилась впечатлениями Татьяна Жечева.
Международная акция «Тотальный диктант» прошла 13 апреля. Мероприятие в Южно-Сахалинске проходило на четырёх площадках: в Литературно‐художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Историческом парке «Россия – моя история», Музейно‐мемориальном комплексе «Победа» и учебном центре «КБ БРИДЖ». Сотрудниками этих учреждений была проведена проверка текстов, а итоговая работа над ошибками традиционно прошла в музее книги А. П. Чехова, являющимся координатором проекта в городе.
В этом году текст диктанта «Теоретическое преступление» подготовил российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский.
С результатами можно познакомиться на сайте totaldict.ru.
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